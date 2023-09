Théâtre à l’Atelier 210 : Ici commence le pays de la liberté

Pour sa rentrée, l’Atelier 210 propose de plonger au cœur du concept de conflit dans un huis clos tout en humour. "Ici commence le pays de la liberté", c’est l’analyse de nos différences et de notre rapport à l’autre à découvrir jusqu’au 23 septembre.

Imaginez qu’à la suite d’un malheureux concours de circonstances, vous êtes piégé en compagnie de deux personnes avec qui vous n’auriez pas forcément partagé une tartine de plattekeis… avouez qu’il y a plus sympa pour fêter le Meiboom ! Il faut dire que cette "fête de l’arbre de mai" ne partait pas gagnante. Entre un comédien foireux engagé par le village pour réaliser une animation soporifique et des villageois échauffés, la chute de 15 mètres de haut dans le silo à grain à la sortie du village n’est finalement que la cerise sur le gâteau. Bloqués dans leur trou et leur conscience en attendant que quelqu’un les trouve, Jean, Sophie et Gwendoline délient peu à peu leur langue et leurs pensées…

Nous le vivons tous les jours, à chaque rencontre : le point de vue crée l’objet. En d’autres termes, notre perception des choses nous est propre et unique. Le vécu d’une fête de village est-il le même selon notre sensibilité ? Face à cette réalité plurielle, ce n’est qu’en partageant nos ressentis qu’une vision commune peut naître. Alors que nous passons notre temps à éviter les confrontations, ne seraient-elles pas justement une étape clé de la communication pour s’enrichir ? Avec " Ici commence le pays de la liberté ", le conflit est envisagé avec toutes ses lettres de noblesse et comme une belle occasion pour y glisser de judicieuses réflexions sur notre besoin d’appartenance et la peur de l’autre. Tout un programme !