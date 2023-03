Theate-Faes, les frères chevelus, passés de l’anonymat d’Ostende à la défense des Diables

Dur d’être un jeune défenseur sous Roberto Martinez. Difficile de se frayer une place dans l’esprit cartésien du sélectionneur espagnol. Ils sont nombreux à s’y être cassé les dents. Arthur Theate et Wout Faes, aussi.

Le premier a eu droit à quelques bribes de matches avant le Qatar. De quoi le faire mousser, sans doute, avant de brutalement retrouver le banc lors du Mondial. Le 2e n’a jamais eu droit à sa chance, ne disputant en tout et pour tout que 5 minutes contre la Pologne en Nations League.

Forcément, les deux hommes ont assisté, avec une ambition timidement affirmée, le passage de génération chez les Diables : exit Roberto Martinez et Toby Alderweireld, leurs deux principaux geôliers, et place au football new-look de Domenico Tedesco.

“Age is just a concept” a d’ailleurs immédiatement matraqué le technicien italo-allemand lors de son intronisation. Comprenez donc que, quel que soit votre âge, vous jouerez si vous êtes bons. De quoi booster la jauge de confiance des deux chevelus, Theate et Faes.

Mais avant la 1e compo, tout restait malgré tout difficile à pronostiquer. Défense à quatre ? Qui pour épauler Vertonghen dans l’axe ? Debast, Faes, Theate, voire Bornauw, revenu du diable vauvert ?