Theate et Openda saisissent leur chance, les patrons Hazard et De Bruyne déçoivent : les notes des Diables après Belgique – Égypte

Les Diables Rouges se sont inclinés face à l’Égypte (1-2) ce vendredi pour leur unique match de préparation avant la Coupe du monde.

Si Arthur Theate, solide derrière aux côtés de Zeno Debast et Toby Alderweireld, et Loïs Openda, unique buteur côté belge, ont su saisir leur chance, d’autres joueurs sont passés à côté de leur rencontre. C’est notamment le cas de Michy Batshuayi et de Kevin De Bruyne, tous deux sortis à la pause, et d’Eden Hazard, qui ne s’est jamais montré dangereux.

Retrouvez ici les notes pondérées de la rencontre, réalisées avec notre panel de journalistes : Vincent Langendries, Benjamin Deceuninck, Manuel Jous et Pascal Scimè.