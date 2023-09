Theate décisif, Tielemans et Bakayoko décevants : les notes des Diables après Azerbaïdjan – Belgique

La Belgique a assuré l’essentiel sur la pelouse de l’Azerbaïdjan, s’imposant sur le plus petit écart possible grâce à un but chanceux de Yannick Carrasco.

Sans plusieurs cadres comme Thibaut Courtois ou Kevin De Bruyne, Domenico Tedesco a délivré un onze de base plutôt attendu au sein duquel peu de joueurs ont su tirer leur épingle du jeu. Pire : plusieurs joueurs attendus n’ont pas répondu aux attentes et ont été très décevants dans cette rencontre.

Retrouvez ci-dessous notre panel de notes pondérées, livrées par nos journalistes Benjamin Deceuninck, Vincent Langendries, Frank Peterkenne et Raphaël Deby.