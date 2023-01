"The young lady" : le film qui a révélé Florence Pugh

Dans la catégorie des étoiles montantes d’Hollywood, on peut se dire que Florence Pugh ne fait que grimper encore et encore les sommets. L’actrice a ainsi été célébrée par sa prestation mémorable dans "Midsommar" en 2019, a intégré l’univers Marvel en 2020 avec "Black Widow" et sera prochainement à l’affiche du "Oppenheimer" de Christopher Nolan et du deuxième volet de "Dune" par Denis Villeneuve. Cette carrière fulgurante ne devrait pas faire oublier les débuts de Florence Pugh, notamment grâce à son deuxième rôle dans un long-métrage avec "The Young lady". Elle y incarne Katherine, une jeune femme mariée de force dans l’Angleterre rurale de 1865 avec un Lord bien plus âgé qu’elle. Elle tombe un jour amoureuse d’un jeune palefrenier qui lui fera enfin découvrir la passion. Transcendée par ses sentiments, Katherine va tout faire pour pouvoir vivre cet amour au grand jour.