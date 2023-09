The Young Gods jouent Terry Riley au Botanique : gagnez vos places avec La Trois

Pour ceux qui découvrent le groupe, notez encore que le 18 novembre dernier est ressortie une édition spéciale 30e anniversaire remasterisée. Disque intemporel, ‪sûrement leur plus accessible, abouti et efficace. D’une puissance inouïe, d’une pureté irradiante, ce disque s’impose comme le chef-d’œuvre du trio suisse parti en tournée ‪américaine où ils ont donné sur la scène du Limelight de New-York une ‪prestation historique qui restera dans les mémoires des chanceux présents ce soir-là.

In C est considérée comme étant la première œuvre du courant de la musique minimaliste répétitive et qui présente un concept inédit : la partition est uniquement composée de 53 phrases musicales ou riffs, et les musiciens doivent jouer chacun de ces motifs, et le répéter autant de fois qu’ils le veulent avant de passer au motif suivant. Ainsi, la partition d’In C tient sur seulement une page, et les représentations de cette pièce musicale varient entre 45 minutes et 1h30.

Franz des Young Gods s’explique : "In C est comme un jeu de la vie : chacun doit écouter attentivement l’autre pour que les choses fonctionnent. On pourrait dire que c’est propre à toute musique mais In C est plus que de jouer ensemble en même temps : cette pièce t’invite dans une autre dimension où les événements passés et futurs sont tellement entrelacés que tu restes constamment dans le champ de tous les possibles.”

