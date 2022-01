"The World of Banksy", à La Tentation à Bruxelles : un collectif anonyme reconstitue les œuvres de Banksy

"On ne communique pas avant d’avoir tout installé"

"Il faut que toutes les œuvres soient terminées avant de communiquer sur le fait que l’exposition va s’ouvrir. On ne peut pas se permettre d’avoir de la visite si on veut garder l’anonymat. Toute l’équipe ne se déplace pas dans chaque lieu d’expo : Bruxelles, Paris, Barcelone, Dubaï…"

"L’expo est orchestrée par territoire"

"Ce que Banksy dénonce à Paris, n’est pas la même chose que ce qu’il dénonce en Amérique ou à Bethléem. Le lieu a un vrai sens, on recontextualise "Love is in the Air" ou "Kissing Coppers". On a des éléments de décors qui permettent de comprendre qu’on est à Londres, à Paris ou à New York. Les œuvres sont également reconstituées sur un support semblable original. On voulait le côté Street Art et le fait que ce ne soit pas vendable. Ce sont des murs qui seront détruits, on n’est pas dans le système mercantile et on reste dans le côté éphémère. La seule exception, serait une vente pour une association, et du 100% caritatif."