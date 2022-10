The Workers Cup, un documentaire poignant sur la coupe du monde au Qatar diffusé à Soignies

Ces derniers mois, à l’approche de la Coupe du monde 2022, les appels au boycott se font de plus en plus nombreux et les communes s’opposant à la présence d’un écran géant en leur sein s’additionnent. Seulement, les polémiques concernant la tenue de cet évènement sportif majeur ne datent pas d’hier. Entre aberration écologique et droits de l’Homme bafoués, le projet essuie de nombreuses critiques depuis quelques années déjà. En 2017, Adam Sobel, réalisateur étasunien tourne The Workers Cup après avoir passé cinq ans au Qatar. Son documentaire reçoit de nombreux prix. Particulièrement d’actualité aujourd’hui, il est diffusé au centre culturel de Soignies prochainement.

The Workers Cup retrace le parcours de ces migrants d’Asie et d’Afrique venus travailler à la construction des stades de la Coupe du monde, attirés par les promesses qataries. En tout, ils seraient 1,6 million. Dans des conditions indignes, ils travaillent, parfois jusqu’à la mort pour bâtir les fondations de cet événement mondial. Le film nous emmène dans le camp de travail d’Umm Salal, où 4000 hommes vivent dans des dispositions proches d’une prison. Reculés dans le désert et invisibles au regard du monde, le documentaire leur donne la parole.

La diffusion sera suivie d’un moment Questions/Réponses avec Amnesty International.

Informations pratiques

Tarif : 3 € – 2 € (Flexi & Etudiants)

Mercredi 9 novembre à 19h30

Espace culturel Victor Jara

Place Van Zeeland, 31 – 7060 Soignies