The Wonder, le festival de solutions durables pour un futur désirable

Concrètement, The Wonder se déroule du 25 au 30 septembre 2023 et propose quatre jours en digital et deux jours en présentiel, à Tour et Taxis. Le festival est articulé autour de 12 grandes thématiques d’action comme la nourriture, la mobilité, l’énergie, la finance, etc. "L’expérience sera riche et plurielle. Il y aura des dizaines de conférences en ligne pour nous inspirer. Et puis, en présentiel, près de 100 exposants, des conférences, des ateliers et même une job fair pour permettre aux jeunes de trouver leur voie dans une entreprise à impact." The Wonder organise également un défilé de slow fashion ou encore une soirée de networking pour discuter de la transition de façon plus décontractée.

Pour s’y inscrire, rendez-vous sur leur site internet. La billetterie est déjà ouverte, avec des tickets gratuits pour la partie digitale et des tickets payants, en fonction de la capacité contributive de chacun, pour la partie en présentiel.