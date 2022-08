The Women’s Football Shop, un e-shop belge 100% foot féminin

Si trouver la perle rare en vêtement n’est pas toujours facile, du côté des marques de foot, on a cependant compris l’intérêt de proposer une section de vêtements pour les femmes. Si le catalogue est cependant moindre, c’est aussi à cause de la demande, moins forte du côté féminin.

"À la base, on a moins de places, car on a moins de demandes chez les filles. Chez les jeunes par exemple, il y a plus de demandes chez pour les garçons que pour les filles", nous explique Jauffret Collin, représentant pour la marque Jako.

Et d’ajouter cependant sur l’augmentation de l’offre : "Le foot féminin est la hausse et donc il y a plus de demandes. L’offre augmente donc. Mais ce n’est pas uniquement en foot. On a aussi augmenté notre offre dans d’autres disciplines, notamment en running. On propose de plus en plus de collections dans la catégorie féminine. Après, tout dépend des résultats dans le sport en question. Si l’équipe nationale continue de progresser, la demande va continuer d’augmenter. C’est une situation qui n’est pas unique au foot, c’est pour tous les sports."