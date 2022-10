The Woman King un film afroféministe, basé sur une histoire vraie, réalisé par Gina Prince-Bythewood avec Viola Davis

Dahomey 1823. Le Roi Ghezo a maille à partir avec les tribus voisines et plus particulièrement avec celle menée par le cruel et fourbe Oba Ade. Si à cette époque la guerre des territoires est rude et sans merci, elle est également une bonne source de revenus, les hommes et les femmes faits prisonniers étant vendus comme esclaves, pour le plus grand bonheur des Européens et des Américains venus sur place faire leur marché.

Pour défendre son royaume et assurer sa prospérité, Ghezo peut compter sur son armée de guerrières, les Agojies, emmenée par la valeureuse Nanisca. Alors que cette élite (composée exclusivement de femmes) rompue à toute forme de combat et parfaitement endurante a connu des pertes lors de la dernière attaque, de nouvelles recrues vont pouvoir gonfler à nouveau les rangs.

C’est le cas de Nawi, 19 ans, envoyée là par son père après que la jeune femme rebelle a rossé le vieux mari autoritaire que l’on voulait lui faire épouser…