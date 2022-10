The Woman King, entre récit historique et film d’action féministe, revient sur un pan méconnu de l’histoire d’Afrique

"Nous sommes faits de ce qui nous a précédés !" Voilà comment nous pourrions résumer en une seule phrase – et avec ses propres mots – la vie de Simone Veil. Simone Veil qui a connu plusieurs vies et non des moindres : déportée, avocate, magistrate, militante, ministre, mère, grand-mère, épouse. Toute sa vie, toutes ces vies, elle s’est battue contre l’injustice, elle a lutté pour davantage d’égalité. Différents combats qui sont racontés dans ce film.

Revivre l’histoire de Simone Veil, c’est revivre l’Histoire avec un grand H. C’est aussi évoquer de grands thèmes qui font toujours débat aujourd’hui comme la place et les droits des femmes. Revivre cette histoire pour mieux la comprendre et faire de notre société un endroit plus juste. Et ce film, intitulé " Simone, le voyage du siècle ", nous est raconté avec brio. Les actrices qui incarnent Simone Weil jouent juste comme Rebecca Marder et Elsa Zylberstein (étonnante, à 53 ans, elle incarne une Simone de 85 ans plus vraie que nature). Un film porté par un souffle cinématographique indéniable dû au talent du réalisateur Olivier Dahan ("La môme") qui passe d’une époque à l’autre avec facilité (malgré les difficultés). Petit bémol : il a peut-être un poil abusé de la musique, parfois trop présente et soulignant des moments déjà assez intenses et poignants vu ce qu’ils racontent.