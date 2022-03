The Witcher : un nouveau jeu est en préparation

Cette nouvelle saga The Witcher risque donc de se faire attendre. Pour rappel, The Witcher 3, très apprécié des fans et de la critique, s’est écoulé à plus de 30 millions de copies et a récolté au cours de son histoire pas moins de 250 prix. Quant à CD Projekt, il faudra frapper fort pour faire oublier la catastrophe Cyberpunk 2077.