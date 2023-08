The Witcher : plus de 250 développeurs de CD Projekt travaillent sur le prochain volet

On ne sait encore quasi rien sur le prochain The Witcher. CD Projekt a dévoilé que son personnel avait commencé à travailler dessus et qu’il s’agirait "d’une toute nouvelle saga". On peut donc présumer qu’il ne s’agira pas de The Witcher 4, et qu’il faut peut-être s’attendre à ne pas retrouver Geralt de Riva.

Mais il s’agira toujours d’un open world, développé avec l’Unreal Engine d’Epic Games cette fois. Le studio polonais laisse tomber son moteur graphique Red Engine, avec lequel avait été développé The Witcher 3 ou Cyberpunk 2077.

Mais c’est tout ! Il faudra encore être un peu patient avant de découvrir le titre du jeu et sa date de sortie, ce qui serait déjà un bon début. En attendant, il reste la série Netflix…