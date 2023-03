The Witcher : Liam Hemsworth pourrait perdre son rôle à cause de Miley Cyrus

Selon Paris Match, Liam Hemsworth aurait l’intention de porter plainte pour diffamation à l’encontre de son ex-femme Miley Cyrus.

Miley Cyrus connaît un succès fou grâce à son titre "Flowers" qui fait référence à son mariage avec l’acteur Liam Hemsworth. Ce premier morceau issu de son futur album "Endless Summer Vacation" prône le self love et, à l’instar de Shakira, se venge de sa tromperie (de façon légèrement plus subtile que l’artiste Colombienne). Pourtant, les preuves sont évidentes, le clip de "Flowers" aurait été tourné dans la maison où son ex la trompait, le morceau est sorti le jour de l’anniversaire de Liam et surtout, elle répond aux paroles "When I Was Your Man" de Bruno Mars, une chanson que Liam Hemsworth lui avait dédiée.

De nombreuses personnes à travers le monde s’approprient "Flowers" ce qui a tendance à faire baisser la cote de popularité du principal décrit. Il semblerait même que son rôle dans "The Witcher" soit compromis (il allait reprendre le rôle de Geralt de Riv suite au départ d’Henry Cavill). Liam Hemsworth aurait l’intention de poursuivre son ex-femme pour diffamation. En ce qui concerne "The Witcher", Netflix n’a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet.