The Witcher : comment expliquer le succès de la saga ?

En 2007 est en effet sorti le tout premier volet du jeu, sobrement intitulé The Witcher. Développé par le studio CD Projekt et édité par Atari Inc., le jeu n'a rien à voir avec les romans de Sapkowski, puisque CD Projekt a fait le choix de créer une intrigue de "toute pièce", après celle proposée dans les romans originaux. Ceci dit, l'écrivain a malgré tout donné son accord pour que le studio puisse créer une suite vidéoludique aux romans. Après un premier volet plus que réussi, deux autres volets du jeu ont vu le jour : The Witcher 2 : Assassins of Kings en 2011 et The Witcher 3: Wild Hunt en 2015. C'est surtout ce dernier volet qui a cartonné et permis aux romans de connaître un véritable engouement. On sait depuis peu qu'un 4e volet est en préparation chez CD Projekt, mais la sortie de ce dernier n'est pas prévue avant 2024, et surtout, le héros principal du jeu (et donc des livres) Geralt of Rivia ne fera a priori pas partie de l'intrigue.

Enfin, plus récemment, la plateforme de streaming Netflix a flairé l'affaire (et les gros sous qu'elle avait à y gagner) et a sorti une adaptation de la saga sous forme de série, pour laquelle elle a d'ailleurs reçu l'aide du studio qui a imaginé les jeux. Les deux premières saisons ont été un vrai succès et une 3e saison, d'ores et déjà en préparation, devrait arriver fin 2022 ou début 2023. Notons toutefois qu'il n'y a aucun lien entre les jeux vidéo et la série. Par ailleurs, un spin-off de cette série est également annoncé : The Witcher : Blood Origin servira de préquelle à la série déjà existante. L'intrigue se situera en effet 1200 ans avant celle proposée par la série d'origine.