Allez, il s’agit quand même du personnage principal, on a le droit de s’arrêter un peu plus sur lui que sur les autres. On peut en effet saluer un autre aspect du jeu d’acteur de Cavill : il a tenu à réaliser lui-même ses cascades, et a donc refusé d’être doublé, au prétexte que les vrais fans verraient qu’il n’effectuait pas lui-même les scènes plus complexes.