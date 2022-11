The Witcher 3 : la version next-gen prévue pour décembre

Le patch next-gen, prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S sera disponible le 14 décembre prochain.

Selon le studio CD Projekt RED, cette nouvelle mise à jour de The Witcher 3 “proposera des dizaines d'améliorations visuelles, de performance et techniques par rapport à l'original. Elles incluent notamment la prise en charge du ray tracing, de meilleurs temps de chargement sur les consoles, ainsi qu'une variété de mods intégrés à l’expérience.”

La mise à jour sera gratuite et proposée à tous les propriétaires du jeu sur Xbox One, PC et PlayStation 4. Des versions numériques “complètes” (avec les extensions Hearts of Stone et Blood and Wine) sur PS5 et Xbox Series X/S seront également disponibles pour tous ceux qui ne possèdent pas encore le jeu. La version physique sera quant à elle proposée ultérieurement.

Les joueurs ne possédant pas de console next-gen ne seront pas oubliés. CD Projekt RED annonce également quelques nouveautés bienvenues : “les versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch de The Witcher 3 : Wild Hunt recevront également une mise à jour avec de nombreuses additions et améliorations, ainsi que le contenu additionnel basé sur la série Netflix The Witcher.”

Le studio polonais partagera plus de détails, dont la date de sortie, très prochainement.