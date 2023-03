"The Who With Orchestra : Live At Wembley" est sorti !

Le 6 juillet 2019, les Who ont investi le stade de Wembley à Londres pour la première fois en quarante ans. Le show était la seule date britannique de leur tournée "Moving On" et accueillait un orchestre de plus de 50 musiciens sur des classiques des albums Quadrophenia, Tommy, Who’s Next, Who Are You et WHO, leur premier album studio depuis treize ans.

The Who With Orchestra Live At Wembley est disponible dès à présent en édition limitée (3LP jaune, orange et rouge), en triple vinyle noir et en 2CD / Blu-Ray, avec le son remixé en Dolby Atmos. Tous les formats contiennent un livret de photos inédites du spectacle.

Se produire avec The Who et un orchestre était une ambition de longue date pour le chanteur Roger Daltrey : "Le fait que ce soit The Who avec un orchestre ne compromet en rien la façon dont Pete et moi jouons notre musique. C’est du Who à 100%, avec des cuivres et des cloches". Pete Townshend a ajouté : "Roger a baptisé cette tournée Moving On ! Je l’adore. C’est ce que nous voulons tous les deux. Aller de l’avant, avec de la nouvelle musique, des classiques des Who, le tout interprété de manière nouvelle et excitante. Nous prenons des risques, nous n’avons rien à perdre.