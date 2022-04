The Who : une prestation caritative, avec orchestre

Par ailleurs, un biopic à propos de la vie du batteur Keith Moon est actuellement en production.

Le projet est porté depuis des années par Roger Daltrey, mais Pete Towshend, de son côté, n’est pas très impliqué. Bien sûr, il ne pourra pas s’empêcher de "grogner" s’il ne l’aime pas.

Le guitariste des Who a déclaré au magazine Rolling Stone que "pour être honnête, il n’en n’a rien à foutre", et que si les choses se passent mal ou si le portrait n’est pas fidèle, il ne bloquera pas pour autant l’avancement du projet et ne partira pas en guerre pour ça.