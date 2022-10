The Who : une belle surprise pour les fans ce week-end

Plus tôt cette année, le frontman des Who a expliqué que l’album sorti en 2019, Who, lui avait coûté 10.000 Livres Sterling et ajoute " les musiciens ne peuvent plus vivre de leur art dans l’industrie musicale d’aujourd’hui. C’est totalement ridicule, ils sont littéralement dévalisés par les services de streaming et les maisons de disques, parce qu’elles continuent à prélever le même pourcentage que dans les années 70, 80 et 90. "

"Et bien sûr, elles n’ont plus rien à faire, à part pousser sur un bouton pour tout partager en digital. Avant, il y avait la manufacture, la distribution et toutes les étapes jusqu’à la vente. Maintenant, ils font tout foirer, empochent l’argent et il ne reste rien pour les artistes. "

“Notre industrie musicale, je dirais qu’elle nous a été volée. Je crois sincèrement que nous devons nous inquiéter des jeunes artistes qui ne pourront plus vivre de leur musique. "

Il ajoute encore : "Les compagnies de streaming payent deux fois rien et les maisons de disques continuent à prélever 85, ou 90%, vous devez atteindre le million de streamings pour gagner 200, c’est ça la réalité aujourd’hui. "

" Nous avons offert notre industrie musicale à des sociétés dirigées depuis l’étranger et l’argent ne nous revient plus. Nous dirigions le monde, maintenant nous payons énormément d’impôts. C’est terrible. "