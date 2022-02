The Who : Pete Townshend "se fout totalement" du biopic sur Keith Moon

Comme nous vous l’annoncions au début du mois, un biopic à propos de la vie du batteur Keith Moon est actuellement en production.

Le projet est porté depuis des années par Roger Daltrey, mais Pete Towshend, de son côté, n’est pas très impliqué. Bien sûr, il ne pourra pas s’empêcher de "grogner" s’il ne l’aime pas.

Le guitariste des Who a déclaré au magazine Rolling Stone que "pour être honnête, il n’en n’a rien à foutre", et que si les choses se passent mal ou si le portrait n’est pas fidèle, il ne bloquera pas pour autant l’avancement du projet et ne partira pas en guerre pour ça.

"Si vous voulez faire un biopic sur Keith Moon, vous devrez forcément parler en partie de l’histoire des Who, qui sera romancée", explique Pete Towshend. "Ce sera un biopic sur les Who au final et quelqu’un devra jouer mon rôle. J’ai lu beaucoup d’interprétations différentes sur ma relation avec Keith. Forcément, chacun le voit de son point de vue. Je n’étais pas en guerre avec Keith, mais je ne lui ai jamais obéi comme un chien non plus. "

"Keith était un grand manipulateur, un fameux personnage et un incroyable homme de scène. Il nous a apporté beaucoup de joie, mais aussi un beau lot de difficultés. J’ai toujours été honnête à ce sujet. Ce sera intéressant de voir comment cela évolue. Je n’ai aucune intention de faire obstacle si cela ne me plaît pas. Pour être honnête, je n’en n’ai rien à foutre. Et j’espère que cela se fera parce que Roger a beaucoup travaillé dessus."

Il ajoute tout de même qu’il se manifestera s’il est mal représenté dans le film, mais précise qu’il "fait confiance aux gens qui travaillent sur le film. Et je sais que Roger prendra ma défense si nécessaire, je lui fais confiance."

Quant à l’approche de Roger Daltrey, le guitariste ajoute que le chanteur devra aussi raconter sa propre histoire et qu’il le fera de son point de vue. "Parfois, il s’incruste dans mes projets ! Mais si je n’aime pas, je le ferai savoir via la presse. Je pourrais râler s’il y a quelque chose qui ne me plaît pas, mais je ne partirai jamais dans une guerre, comme certains groupes l’ont fait."

Keith Moon, qui a joué avec Roger Daltrey, Pete Townshend et John Entwistle entre 1964 et 1978 est décédé à 32 ans d’une overdose d’Hemineurine, un médicament prévu pour soigner l’addiction à l’alcool.

Le film, dont le nom provisoire est the Real Me (d’après la chanson "Quadrophenia") sera produit par Roger Daltrey et Pete Townshend.

C’est le réalisateur de la série The Crown, Paul Whittington qui sera aux commandes tandis que le scénario sera confié à Jeff Pope.

On ne sait pas encore qui jouera le rôle principal, mais Roger Daltrey avait précédemment expliqué que le casting devra être très spécifique et basé principalement sur les yeux de l’acteur.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que ce projet de film est en gestation du côté des Who.