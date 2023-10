The Who : Pete Townshend revient sur les accusations de pédopornographie à son encontre

Récemment, Pete Townshend a sorti son premier single depuis près de 30 ans,"Can’t Outrun The Truth". Toutes les recettes des ventes de vinyles et au moins 10 pence de chaque téléchargement de "Can’t Outrun the Truth" iront au Teenage Cancer Trust, l’organisation caritative britannique que Townshend a fondée avec son ami des Who, Roger Daltrey.

Il a été enregistré dans son home studio avec sa femme, qui a composé la chanson au piano sur le thème de l’isolement ressenti pendant le confinement.