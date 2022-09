The Whitest Boy Alive : Le retour se précise !

Fin 2019, Erlend Øye, Marcin Öz, Sebastian Maschat et Daniel Nentwig se retrouvent sous le soleil mexicain en vue d'y jouer un show exclusif. Annulé à la dernière minute pour cause de pandémie, le concert de The Whitest Boy Alive est remplacé par une période de confinement ultra stricte. Coincés dans un hôtel bien hype, à Los Cabos, les quatre musiciens cohabitent plus longtemps que prévu. Pour tuer le temps et se rabibocher pleinement, ils entament alors des sessions d'enregistrement. Composé pendant cette fameuse quarantaine, l'album "Quarantine At El Ganzo" (titre de travail) a longtemps constitué un mythe. Le concert annoncé cet hiver à Acapulco - après celui de Roskilde - relance très sérieusement la piste d'un retour aux affaires. Préparez donc vos meilleurs déhanchés de pandas sous ecsta : The Whitest Boy Alive devrait, plus que probablement, nous revenir au printemps 2023 !