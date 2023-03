Réalisateur multi-récompensé de "Requiem for a Dream", avec Jared Leto, "The Wrestler", avec Mickey Rourke, "Black Swan", avec Natalie Portman, ou encore "Mother!", avec Jennifer Lawrence, l’Américain Darren Aronofsky s’inspire d’une pièce de théâtre pour signer ce huis clos hors norme d’une humanité à faire fondre le cœur .

Nommé dans trois catégories aux Oscars (Meilleur acteur, Meilleur second rôle féminin, Meilleur maquillage), "The Whale" offre un audacieux et déchirant récit de rédemption magnifié par la qualité de ses dialogues.