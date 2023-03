The Weeknd et Jenna Ortega comme têtes d’affiche d’un film, c’est pour bientôt

On en sait très peu concernant le projet à venir mais ce qui est sûr, c’est que The Weeknd fera ses premiers pas au cinéma aux côtés de Jenna Ortega.

Après quelques expériences sur le petit écran notamment dans la série "The Idol" aux côtés de Lily-Rose Depp, The Weeknd s’apprête à faire ses débuts sur le grand écran. Cette fois, c’est aux côtés de Jenna Ortega (qu’on ne présente plus) et de Barry Keoghan (Les Banshees d’Inisherin) qu’Abel endossera son premier rôle au cinéma dans un film qu’il a écrit avec Reza Fahim et qui est dirigé par Trey Edward Shults à qui on doit le drame "Waves".

Comme le souligne Consequence, les détails de l’intrigue sont, pour l’instant, inconnus. Mais Ortega, également productrice exécutive, et Keoghan ont rejoint le film après avoir été époustouflés par le scénario du long-métrage sur lequel The Weeknd et Shults ont secrètement travaillé pendant des mois, selon Deadline.