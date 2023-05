The Weeknd est prêt à "tuer" son personnage pour se renouveler

Interrogé par le magazine américain W, The Weeknd a évoqué son envie de "tuer" son personnage.

Abel Tesfaye, connu sous le nom de scène "The Weeknd", a confié au Magazine W son envie de se renouveler. L’artiste pourrait carrément faire une croix sur son pseudo car il estime avoir dit tout ce qu’il avait à dire en tant que The Weeknd. "Je suis en train de suivre un chemin cathartique en ce moment. J’arrive à un moment où je me prépare à fermer le Chapitre 'Weeknd'. Je ferai toujours de la musique, peut-être en tant qu’Abel, peut-être en tant que The Weeknd. Mais je veux toujours tuer The Weeknd. Et je le ferai. J’essaie clairement de me débarrasser de cette peau et de renaître.", a-t-il avancé, selon la DH.

Toujours selon la même source, Abel, qui travaille actuellement sur son nouvel album, a également déclaré qu’il s’agissait de son "dernier projet en tant que The Weeknd".

Cette envie de se renouveler coïncide avec le virage artistique que la carrière de The Weeknd est en train de prendre. En effet, il partage l’affiche de sa première série "The Idol", dont la sortie officielle est le 4 juin, avec Lily-Rose Depp. Generations rapporte que les premiers épisodes seront diffusés en avant-première lors du Festival Cannes. De plus, on le retrouvera aux côtés de Jenna Ortega dans un film qu’Abel a écrit avec Reza Fahim.