The Weeknd, en procès pour plagiat, trouve un accord avec les plaignants

Accusé de plagiat concernant le titre "Call Out My Name", The Weeknd a finalement trouvé un accord avec les plaignants, membres du duo électro Eppiker.

Il y a près de deux ans, le duo électro Epikker, composé de Suniel Fox et Henry Strange, poursuivait le chanteur The Weeknd en justice pour violation du droit d’auteur. C’est le titre "Call Out My Name" figurant sur l’EP "My Dear Melancholy" (2018) qui est concerné par la plainte. Epikker désirait obtenir l'ensemble des bénéfices de la chanson litigeuse ainsi qu'un remboursement des frais de justice.

En plus des tempos similaires, les mesures de "Vibeking" (titre plagié) de Eppiker et "Call Out My Name" de The Weeknd sont en 6/8, une mesure "moins courante dans la musique populaire", soulignaient les avocats des plaignants, comme le rapporte Rolling Stone, avant de préciser que "Les deux œuvres sont jouées à un tempo similaire. Et les deux œuvres utilisent des caractéristiques de l’électronique, de l’ambiance, de la pop, du hip-hop, du rock et du R&B pour obtenir un son particulièrement atmosphérique et mélancolique."

De plus, toujours selon Rolling Stone, Billboard affirmerait que "Fox et Strange disposaient de preuves matérielles qu’Abel Tesfaye avait entendu 'Vibeking'". Ce que le chanteur qui jouera aux côtés de Lily-Rose Depp dans "The Idol" avant de partager l’affiche d’un film avec Jenna Ortega n’a visiblement pas contesté.

Bien entendu, The Weeknd n’est pas le seul fautif, Frank Dukes et Nicolas Jaar, les producteurs de la chanson, ont également été cités dans le procès qui a finalement débouché sur un accord : "Les parties sont parvenues à un accord de principe sur cette action. Parce que les parties sont encore en train de formaliser, d’exécuter et de consommer cet accord, le plaignant demande respectueusement à la Cour de retirer toutes les dates du calendrier et de fixer une date dans 30 jours pour que les parties déposent un rapport d’état conjoint si l’affaire n’a pas encore été réglée."