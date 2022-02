The Weeknd digne héritier de Michael Jackson ?

Cette comparaison qui peut paraître exagérée, n’est pas totalement absurde. En effet, pour ce 5e album, The Weeknd s’est associé à nul autre que la légende Quincy Jones. Le producteur américain qui détient à lui seul plus de 28 Grammys Awards et un Grammy Legend Award, est à l’origine des albums " Off the Wall ", " Bad " et " Thriller " de Michael Jackson. Ce dernier étant l’album le plus vendu de tous les temps avec plus de 60 millions d’exemplaires écoulés dans le monde. De plus, depuis le début de sa carrière, The Weeknd est comparé au roi de la pop par sa voix et son style de musique. Le chanteur ne s’en cache d’ailleurs pas, à plusieurs reprises il a déclaré son admiration pour Michael Jackson qu’il considère comme l’une ses plus grandes influences. Ce que l’on peut facilement constater en écoutant son hit "I Feel It Coming" en collaboration avec Daft Punk, mais également dans les sonorités et le clip du single "Sacrifice" issu de son dernier album. Néanmoins, The Weeknd est un artiste accompli qui se suffit à lui-même, le réduire à une version Bis de l’interprète de "Beat It" serait extrêmement réducteur envers son art et son talent. Comme le dicton le dit si bien "comparaison n’est pas raison".