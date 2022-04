The Weeknd change de nom… et il n’est pas le seul

En 2012, alors qu’il pense être la réincarnation de Bob Marey, Snoop Dogg s’est rendu en Jamaïque pour se sentir plus proche de la légende du reggae. C’est à la suite d’une visite dans le temple rastafari, il décide de changer son nom de scène. Un prêtre lui aurait confié que son nom n’était plus Dogg. "Je suis allé au temple où un grand prêtre m’a demandé mon nom, je lui ai dit 'Snoop Dogg'. Il m’a regardé droit dans les yeux et m’a dit 'Plus maintenant. Vous êtes la lumière, vous êtes le lion' déclare-t-il. Le nouveau nom Snoop Lion lui permet donc de marquer un changement radical dans sa carrière musicale en en se dirigeant vers le reggae. Et pour ce faire, le rappeur, dont le vrai nom est Calvin Broadus intitulera en toute humilité son album "Reincarnated" (réincarné en français). Il avait déjà mentionné cette idée dans Dr Dre intitulée "Kush" dans laquelle il chantait "I’m Bob Marley reincarnated".

Ce n’est pas la première fois que la star change de nom de scène : il avait commencé par Snoop Doggy Dogg, ensuite il avait trouvé le nom sous lequel on le connaît le plus Snoop Dogg, il est passé par Bigg Snoop Dogg et Snoop Lion.