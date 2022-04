The Weeknd a invité Jung Ho-yeon (Squid Game) et Jim Carrey dans le clip de « Out of Time »

Après la sortie de son nouvel album Dawn FM en janvier dernier, The Weeknd vient de nous dévoiler le clip de sa chanson "Out of Time". Pour cette vidéo, il a invité la star de Squid Game Jung Ho-Yeon et Jim Carrey.

Comme à son habitude, le chanteur nous raconte une histoire assez sombre. L’intrigue se déroule dans un hôtel où il chante seul sa propre chanson au karaoké. Ensuite, il rencontre une inconnue dans un ascenseur, Jung Ho-yeon. Dès cette rencontre, une romance débute. Les dîners et les karaokés entre les deux se succèdent. Tout cela se passe bien jusqu’à ce que le digne héritier de Michael Jackson réalise que ce n’était qu’un rêve ou une vague de souvenirs du passé. Et on le retrouve vieilli sur une table d’opération avec Jim Carrey en tant que médecin étrange. Le nouvel ami de The Weeknd, qui fait office de narrateur pour l’album, semble lui placer un masque sur le visage.