« The Warlord Tavern », un nouveau bar à jeux à Tournai

Se retrouver dans une taverne avec de la musique médiévale, jouer à des jeux de rôle ou à des Wargames, c’est désormais possible à Tournai. La "Warlord Tavern" vient d’ouvrir à la rue des Puits l’Eau.

Cela peut sembler réserver aux adeptes mais en ouvrant son établissement, le tenancier, Sébastien Janssens a pour idée de faire découvrir sa passion, " avant tout, ça doit être un endroit de rencontres où les visiteurs ont l’occasion de regarder, de s’imprégner et tester, même s’ils n’y connaissent rien. Dans les prochains mois, on va créer régulièrement des évènements d’initiation où des joueurs expérimentés viendront spécialement pour donner des conseils ".

Un monde fictif où l’imagination est reine

Dans les jeux de rôle, chaque joueur reçoit une fiche de personnage à interpréter dans un monde fictif. La ville de Tournai a une communauté importante d’amateurs : "Souvent on y joue chez soi, dans des maisons de jeunes, il y a aussi un festival sur la culture geek mais on n’avait pas de bar pour se retrouver ", explique Eloïse, une rôliste. Idem pour les Wargames, des jeux de guerre sur la table, " certaines parties peuvent durer 2h mais parfois bien plus. Tout dépend du jeu qu’on choisit ", précise Sébastien Janssens. D’ailleurs, un coin est réservé dans la taverne pour les joueurs qui veulent peindre leurs figurines. La "Warlord Tavern" est ouverte du mercredi au dimanche.