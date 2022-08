The War on Drugs : un coffret deluxe pour le dernier album

Le groupe est ensuite entré en studio pendant un seul mois pour l’enregistrement mais le chanteur a voulu travailler encore les morceaux par la suite : "On a passé beaucoup plus de temps sur cet album que sur les précédents. On a essayé du faire du mieux qu’on pouvait".

Concernant le live, l’artiste explique avoir démarré les répétitions il y a peu et travaille déjà à la réinterprétation de ces chansons en concert : "Je pense que pour chaque album que nous avons fait, nous nous demandions toujours la même chose : pouvoir trouver un moyen de tout réinterpréter. Pour que cela soit les mêmes chansons, mais qu’elles fonctionnent. Une fois qu’on aura trouvé la bonne manière de les adapter, ça sera super de les jouer."