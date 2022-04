The War on Drugs en concert : gagnez vos places !

Ce mardi 19 avril, Classic 21 vous offre vos places pour le concert du groupe The War On Drugs le samedi 23 avril au Sportpaleis d'Anvers.

Avec 'I Don't Live Here Anymore', The War On Drugs a annoncé son premier album studio en quatre ans. Sa sortie sera suivie d’une tournée à travers l’Amérique du Nord et l’Europe. La tournée s’achèvera en fanfare le samedi 23 avril au Sportpaleis d’Anvers.

Au cours des 15 dernières années, The War On Drugs s’est progressivement imposé comme l’une des grandes références de la scène indie. En créant des morceaux qui transforment un passé brisé en un présent uni et captivant, leur synth rock unique devient le lien parfait entre l'underground et le mainstream. The War On Drugs n’a jamais exprimé cela aussi bien qu’avec sa nouvelle réalisation. Un album rock exceptionnel et puissant, qui reflète les sentiments de l’odyssée personnelle d'Adam Granduciel. Un magnifique exemple de la capacité du rock à pouvoir traduire une expérience en morceaux que nous pouvons partager et en mots que nous permettent de réfléchir à un avenir meilleur.



Avec son 2022 Live Tour, The War On Drugs se produira dans les plus grandes salles où ils ont jamais joués.

Adam Granduciel, le leader du groupe, a expliqué avoir pris beaucoup de temps pour peaufiner et donner un son unique à son nouvel album.

C’est au micro de Dominique Ragheb, dans l’interview à voir ci-dessous, qu’il explique : "J’ai passé la plus grande partie de l’année 2018 à écrire cet album. A le récrire, l’enregistrer et le réenregistrer…"