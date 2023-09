" The Wall", une implacable réflexion sur la banalité du Mal avec une impressionnante Vicky Krieps

Jessica Comley fait partie de la police des frontières américaine entre l’Arizona et le Mexique. Son patriotisme aveugle la pousse à défendre par tous les moyens son territoire contre les tentatives des trafiquants et des migrants. Un jour, l’une de ses interventions tourne mal et elle commet l’irréparable sous les yeux d’un vieil Amérindien et son petit-fils. Face aux autorités, ce sera sa parole contre la leur...