Cette année, l’émission accueille une nouvelle recrue en la présence d’Alice on The Roof qui semble déjà avoir trouvé sa place. Entre corruption du jeune Romain avec des bonbons et son usage, à bon escient, du bouton "bloqué" pendant la prestation de Lucile, Alice prouve qu’elle est une coach redoutable. Elle a aussi un cœur tendre et a déjà versé sa première larme lors de la prestation de Mattia, qui a finalement décidé de rejoindre l’équipe de Typh. Néanmoins elle réussira à tirer son épingle du jeu et à s’imposer face à Matthew, malgré un débat mouvementé suite à la merveilleuse prestation de Nala. Son équipe compte désormais trois talents.