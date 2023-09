Thélio, 12 ans, vient de Perwez. Il chante depuis ses six ans, mais pour le plaisir.

Il lui arrive de pousser la chansonnette lors des fêtes de l’école, car ses professeurs ont trouvé en lui un talent pour le chant.

Grand fan de Soprano et de Black M, il a décidé lors de ce second blind de The Voice Belgique de décrocher un ticket pour les K.O. grâce à l’un titre phare.



Séduit par sa voix, Black M n’a pas tardé à appuyer sur son bouton rouge, suivi de près par notre tendre Alice On The Roof.

Après s’être battus avec des arguments pour avoir le jeune Thélio dans leurs équipes, c’est finalement chez Black M que notre jeune chanteur a choisi de continuer l’aventure.