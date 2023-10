The Voice Kids : Sofia rejoint l’équipe de Matthew grâce à son timbre de voix unique

Agée de 11 ans, Sofia habite à Wavre et à plusieurs objectifs dans la vie dont celui de devenir chimiste. D’une part parce qu’elle adore faire des expériences et d’autre part parce qu’elle a pour but de créer des médicaments pour soigner les maladies incurables. Mais la jeune fille peut aussi ne pas se prendre au sérieux, et pour cela elle a une autre passion : faire des TikTok ! Elle adore danser devant sa caméra avec ses amies et ce très régulièrement.