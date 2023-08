The Voice Kids saison 2 : la date de diffusion enfin dévoilée

Ca y est : on connaît enfin la date de diffusion de la deuxième saison de The Voice Kids. C'est lors de la conférence de presse de la rentrée de la RTBF, qui se tenait ce matin, que l'information a été dévoilée. L'émission tant attendue sera à l'antenne tous les mardis à partir du 19 septembre prochain.

L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir les jeunes talents âgés entre 8 et 14 ans qui sont venus se présenter devant nos 4 coachs de renom. Venus de tous les coins de la Belgique, ces incroyables enfants ont eu le courage de s'inscrire et de se produire pour la première fois dans le grand studio de The Voice face à un public et 4 fauteuils retournés. Ils n'ont que le temps d'une chanson pour espérer convaincre et entendre ce fameux buzzer qui leur donne accès à The Voice Kids.

Pour rappel, nous retrouverons des visages bien connus de l'émission dans les fauteuils rouges puisque Matthew Irons, Typh Barrow et Black M seront de la partie. A leurs côtés, une nouvelle recrue de choix : la pétillante Alice on the Roof qui espère être une "véritable grande soeur" pour ses futurs talents.

Une nouvelle saison qui promet de grands moments de chanson mais aussi d'émotion.