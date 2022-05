The Voice Kids (saison 2) : découvrez l’identité des quatre coachs !

Après avoir révolutionné le paysage musical urbain français, Black M s’était lancé à la recherche de la plus belle voix de notre royaume dans la saison 10 de The Voice Belgique et a emmené Sekina en finale. Cette saison, ce sera les jeunes talents de son équipe qu’il tentera d’emmener en finale de The Voice Kids !

D’abord membre du groupe Sexion d’Assaut à l’immense succès, il mène une carrière solo avec la rage de triompher et décroche de nombreuses récompenses. Ses albums " Les Yeux Plus Gros que le Monde " et " Eternel Insatisfait " deviennent respectivement disque de diamant et double disque de platine. Ses tournées le mènent aux quatre coins de la France et par-delà ses frontières. Il ravit également ses fans grâce à la sortie de duos légendaires avec de grands artistes comme GIMS, Soprano et Bigflo & Oli. Aujourd’hui, Black M symbolise ce grand écart entre hits populaires à destination du grand public et titres techniques pour connaisseurs, nostalgie et avant-gardisme, rap conscient et rap dansant. Son parcours est rassembleur. Pour la première fois, celui qui vient de sortir son nouveau single "Outfit" prendra place dans un des fauteuils rouges de The Voice Kids !