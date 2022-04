The Voice Kids : retour sur les prestations qui ont marqué la saison 1 !

Après une dixième saison anniversaire haute en émotions, le casting pour la toute nouvelle saison de The Voice Kids est désormais ouvert ! Dans l’attente de découvrir qui seront nos prochains kids, un flash-back des prestations les plus visionnées lors de la première saison s’impose !

Lors des battles de The Voice kids, Zuzanna, Mathis et Elisa avaient décidé de reprendre le titre "Tous les mêmes" de Stromae. Cette battle a reçu un succès fou sur Youtube en dépassant la barre des 3 millions de vues. Une performance marquante de cette première saison des kids !