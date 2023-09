La première session des Blinds Auditions de The Voice Kids saison 2 a fait son apparition sur La Une ce mardi 19 septembre. Parmi tous les talents qui ont osé se présenter face à nos coachs, l’un d’entre eux a tiré son épingle du jeu grâce à son choix de chanson.

Marion, 11 ans et originaire de Gérouville est une véritable fan des tubes des années 80. En venant sur le plateau de son émission préférée, elle avait envie de proposer une chanson "aux paroles sympas et drôles, avec un rythme qui fait bouger".

Cet amour pour les années 80 lui vient de sa grand-mère :

Avec ma cousine, quand j’étais petite, on allait toutes les deux chez ma grand-mère, on mettait des CD et on chantait toutes les deux.