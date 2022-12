The Voice Kids : réservez vos places pour la demi-finale et la grande Finale !

Envie de soutenir les Talents de la deuxième saison de The Voice Kids lors des deux étapes ultimes de la compétition ? Réservez vos places pour la demi-finale et finale ce lundi 19 décembre dès 20h via rtbf.be/ticket !

Saisissez cette dernière chance pour venir applaudir les Talents en compagnie de nos quatre coachs, Typh Barrow, Alice on the roof, Matthew Irons et Black M. Un moment unique de l’aventure à ne pas manquer !

La demi-finale aura lieu le dimanche 22 janvier et la finale aura lieu le dimanche 5 février au Studio 40 de Média Rives, au sein des studios liégeois de la RTBF. D’autres artistes seront présents pour soutenir les jeunes candidats lors de cette grande finale !

Dépêchez-vous ! Il n’y en aura pas pour tout le monde…