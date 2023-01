The Voice Kids : remporte tes places pour la grande finale !

Tu as envie d’assister à la finale de The Voice Kids ? Alors participe à notre concours OUFtivi pour peut-être remporter des places pour toi et ta famille.

Viens soutenir les talents de la deuxième saison de The Voice Kids lors de l’ultime étape de la compétition : la finale. Saisis ta chance pour venir applaudir, pour la dernière fois de la saison, les Talents de nos quatre coachs : Typh Barrow, Alice on the roof, Matthew Irons et Black M. Un moment unique de l’aventure à ne pas manquer !