The Voice Kids : Raph Lana scotche le jury avec sa reprise française de Dance Monkey

Phénomène les réseaux sociaux, Raphaël compte déjà une très grande expérience dans le milieu de la musique malgré son jeune âge. En effet, ses nombreux titres comptent déjà plus de 30.000 vues sur YouTube. Pour lui, fouler la scène de The Voice est un rêve d’enfant qu’il a décidé de réaliser.

Lors de son Audition, Raphael a souhaité interpréter le titre " Dance Monkey " qu’il a soigneusement traduit à l’aide de sa maman. Typh Barrow et Alice On The Roof n’ont pas pu succomber au charisme et au talent du jeune Raphael.

Pour le convaincre d’intégrer son équipe, Typh Barrow et Alice on The Roof ont même été amenées à réaliser une battle de blagues ! Finalement, c’est aux côtés de Typh Barrow que Raphael intègre l’aventure de The Voice Kids !