The Voice Kids : présentez-vous au casting sans rendez-vous et assistez au concert des anciens talents ce samedi 18 juin !

Tu n’as pas eu le temps de t’inscrire ? Tu as entre 8 et 14 ans (né entre le 06/02/2008 et le 23/08/2014) ? Viens, chante et tu feras peut-être partie de la saison 2 The Voice Kids. Ne laisse pas passer ta chance. Il n’est pas trop tard ! Présente-toi entre 10h et 17h ce samedi 18 juin à l’accueil de la RTBF Liège (Boulevard Poincaré 15, 4020 Lige), juste à côté de la Médiacité. Tu pourras chanter a cappella, avec une bande-son sur ton smartphone ou avec ton instrument et, qui sait, tu seras peut-être sélectionné pour la grande aventure The Voice Kids et faire partie de l’équipe de Black M, Alice on the roof, Typh Barrow ou Matthew Irons !