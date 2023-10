Après seulement quelques secondes, Black M, qui a reconnu l’air de famille dans le grain de voix de la candidate, décide de buzzer. Il est rapidement suivi de Matthew Irons puis d’Alice on The Roof, très émue et finalement, par Typh Barrow, qui a attendu la dernière seconde pour se retourner. Sekina qui est venue rejoindre sa petite sœur sur le plateau déclare :

Je suis trop fière d’elle, je tremble là ! Elle m’a battue, elle a eu les 4 coachs ! – Sekina