Nina possède déjà deux passions : chanter et danser. La jeune Courcelloise chante depuis toujours, mais, surtout en présence de son Nono, qui lui, chante en Italien. C’est d’ailleurs lui qui a poussé Nina à s’inscrire à The Voice Kids sans l’annoncer à ses parents.

Lors de son Blind, Nina a fait preuve de maturité en proposant une prestation bouleversante et remplie d’émotions. Il faut dire que la jeune chanteuse s’est fixé un réel défi en s’attaquant à un morceau très technique de la chanteuse britannique Adèle. Malgré le stress, la jeune Nina a su rester juste et passer au-dessus des plus hautes notes avec facilité. Convaincue par les commentaires de Matthew Irons, Nina intègre désormais l’aventure The Voice Kids au sein de la Team du chanteur de Puggy !

Pour revivre le Blind de Nina, rendez-vous dès maintenant sur Auvio