Lors de son audition, elle a choisi d’interpréter " No Time To Die " de Billie Eilish. Son timbre de voix et sa puissance vocale ont séduit les quatre coachs qui ont été très touchés par sa prestation. Typh Barrow, qui a été bloquée par Black M, est déçue de passer à côté d’un tel talent. De son côté, Alice on The Roof, qui a été la première à se retourner, lui conseille de suivre ses traces lors de sa participation à l’émission, à l’époque, elle-même avait choisi le premier coach qui l’avait buzzé. Black M bien déterminé à récupérer la jeune fille dans son équipe, avoue que s’il en avait eu la possibilité, il aurait bloqué ses trois collègues sans réfléchir. Matthew Irons , quant à lui, n’a cessé de complimenter Malou sur sa prestation :