Passionnée par la danse classique, Maëlie a décidé de partager son second talent qui est le chant sur la scène de The Voice Kids. Pour son audition, la fillette a préparé une émouvante reprise du titre " Avant Toi " de Vitaa et Slimane, eux qui ont été coachs de The Voice Belgiquet et The Voice Kids. Leur tube comptabilise plus de 140 millions de vues sur YouTube à ce jour !

Lors de son audition la jeune danseuse venue de Soignies n’a pas manqué de faire ressentir son émotion débordante. Grâce aux émotions qu’elle a pu délivrer à travers sa prestation, Maëlie a su convaincre Black M de l’intégrer à son équipe. Certain de pouvoir lui apprendre à gérer son stress et ses émotions, Black M a promis à Maëlie qu’elle évoluera davantage dans son équipe.